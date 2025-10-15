ΒΙΝΤΕΟ: Διαρρήκτες έκλεψαν το σπίτι και το μαγαζί του μέσα σε μία εβδομάδα - Real.gr

Καρέ-καρέ η εισβολή ενός άνδρα σε κατάστημα στη Ρόδο.

Για τη διάρρηξη στο κατάστημα, στο βίντεο – ντοκουμέντο, που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ένας άνδρας να εισβάλλει στον χώρο φορώντας καπέλο, γάντια και μάσκα.

Ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί επί ώρα να παραβιάσει το ταμείο χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο, πιθανώς λίμα ή λοστό, ενώ έχει μαζί του φακό και κινητό τηλέφωνο. Τελικά, καταφέρνει να ανοίξει το ταμείο και αφαιρεί περίπου 100 με 200 ευρώ σε κέρματα, προτού αποχωρήσει.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είπε: «Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να είναι συστηματικός διαρρήκτης. Αν ήταν ερασιτέχνης ή εξαρτημένος, δεν θα φορούσε γάντια και μάσκα».

Ακόμη, ανέφερε πως δύο διαρρήξεις έχουν συμβεί μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αστυνόμευση του νησιού. Όπως δήλωσε, οι διαρρήκτες που εισέβαλαν τόσο στο σπίτι όσο και στο κατάστημά του, αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Στο σπίτι μου η λεία ήταν γύρω στα 6.000 με 7.000 ευρώ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έγινε διάρρηξη και στην επιχείρησή μου, είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο περιπτώσεις δεν σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς πρόκειται για διαφορετικούς δράστες: «Δεν είναι το ίδιο άτομο. Τον έναν τον γνωρίζουμε, είναι εξαρτημένος και έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη».