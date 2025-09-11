ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη - Real.gr

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν εικόνες από την επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας το απόγευμα της Δευτέρας στου Γκύζη, όταν ένας 59χρονος άνοιξε πυρ εναντίον απορριμματοφόρου.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης σε έξαλλη κατάσταση να ακολουθεί το απορριμματοφόρο, να φωνάζει στους υπαλλήλους και κάποια στιγμή να τραβάει όπλο και να τους σημαδεύει.

Αφού τους απείλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε τρεις πυροβολισμούς και διέφυγε με μηχανάκι.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* περίστροφο με 4 φυσίγγια,

* πιστόλι,

* 3 μαχαίρια,

* 2 σιδερογροθιές,

* 14 φυσίγγια και

*2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.