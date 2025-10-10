ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιβάτη λεωφορείου με τσεκούρι - Real.gr

Quantcast
09:25, 10/10/2025
Σε θρίλερ μετατράπηκε το δρομολόγιο λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας έβγαλε από την τσάντα του τσεκούρι και απειλούσε τον οδηγό και τους επιβάτες. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν του έκαναν παρατήρηση επειδή κάπνισε μέσα στο όχημα

To Star εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη σύλληψη του δράστη.

Ολα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις το πρωί. Λεωφορείο που κινείται στην Ερμού σταματά μπροστά σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.
Οι αστυνομικοί, που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου, ουσιαστικά γλίτωσαν τους επιβάτες και τον οδηγό από άνδρα ο οποίος τους τρομοκρατούσε, λέγοντάς τους ότι έχει μαζί του τσεκούρι.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο οδηγός του λεωφορείου έκανε παρατήρηση στον επιβάτη και του ζήτησε να σταματήσει να καπνίζει. Αυτός αρνήθηκε, συνέχισε να καπνίζει και όχι μόνο αυτό – άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και στους υπόλοιπους επιβάτες.

Εν συνεχεία αφού κλήθηκαν οι πάνοπλοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δράστη.

Τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πλούσιο ποινικό μητρώο. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων στο Σύνταγμα, είχε κάνει απόπειρα ληστείας στον Πειραιά και είχε αποδράσει από ψυχιατρείο.

 

 

 

