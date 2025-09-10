ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό - Real.gr

Στο φως ήρθε ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, ο οποίος παρέσυρε αστυνομικό στην προσπάθειά του να διαφύγει από μπλόκο της ΕΛΑΣ.

Η καταδίωξη του οδηγού ξεκίνησε από το Ηράκλειο και σταμάτησε στο Περιστέρι και σε βίντεο του MEGA καταγράφεται η παράσυρση του αστυνομικού.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής όταν ο γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους.

Το ΙΧ της αστυνομίας ήταν συμβατικό ωστόσο είχε φάρο της αστυνομίας. Αφού είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητα, βγήκε ένας αστυνομικός προκειμένου να ελέγξει τους 20χρονους.

Τότε, ο ένας νεαρός «έκοψε» το τιμόνι όλο αριστερά και χτύπησε τον αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του, εκσφενδονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:

Ο αστυνομικός χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και φέρει βαριά τραύματα και στο σώμα του. Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι έπεσε σε ενέδρα ληστών.