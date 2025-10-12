ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τα γκαζάκια έξω από το παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Real.gr

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής από έκρηξη που σημειώθηκε στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη λεωφόρο Συγγρού.

Σε βίντεο του ΑΝΤ1 καταγράφεται η στιγμή που οι άγνωστοι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο.

Στο υλικό διακρίνονται δύο άτομα να πλησιάζουν την είσοδο του κτιρίου και να αφήνουν τα γκαζάκια μπροστά από την πόρτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί η έκρηξη που προκαλεί μικρής έκτασης φθορές.

Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν μαυρίσματα στους τοίχους του κτιρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τα άτομα που καταγράφηκαν στο βίντεο.