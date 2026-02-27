ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το φορτηγό στη Θηβών πέφτει πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα μετά την τρελή του πορεία - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε αναστάτωση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/02/2026) στη λεωφόρο Θηβών, όταν φορτηγό όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, με τον οδηγό του φορτηγού να χάνει, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούει στα Ι.Χ. που βρίσκονταν παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.