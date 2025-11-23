ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας - Real.gr

Στη σύλληψη ενός μεθυσμένου οδηγού που έτρεχε με 230 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας προχώρησε η Τροχαία, η οποία δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που τα ραντάρ «πιάνουν» τον επικίνδυνο οδηγό.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να εντοπίζουν, μέσω συσκευής ραντάρ, το όχημα που τρέχει πάνω από το όριο ταχύτητας της Εθνικής Οδού και να ξεκινάει η καταδίωξή του με μοτοσικλετιστή της ΕΛΑΣ. Σημειώνεται πως στον οδηγό έγινε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Η στιγμή που το ραντάρ “πιάνει” το όχημα και ξεκινάει η καταδίωξή του:

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου 2025, με σκοπό τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αστυνομικοί σταμάτησαν έναν μεθυσμένο οδηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, ο οποίος κινούνταν με 230 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και τα Τμήματα Τροχαίας της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης.

Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 3 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη αλκοόλ ξεπερνούσε τα 0.60 mg/l.

Ο οδηγός που κινούνταν με 230 χλμ./ώρα συνελήφθη, καθώς πέρα από την υπερβολική ταχύτητα, βρέθηκε θετικός και στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι στοχευμένες δράσεις της Τροχαίας για τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.