Βίντεο και εικόνες από την απολύμανση των τρακτέρ πριν φτάσουν στην Αθήνα - Real.gr

Από απολύμανση περνούν για προληπτικούς λόγους, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όλα τα τρακτέρ των αγροτών, πριν μπουν στην Αθήνα και κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα, όπου στις 4 θα πραγματοποιηθεί το πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Σε συνεννόηση με τους αγρότες έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί απολύμανσης, στα διόδια των Αφιδνών και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου γίνεται υποχρεωτικά ψεκασμός όλων των οχημάτων με το που φτάνουν στα δύο σημεία τα τρακτέρ.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την απολύμανση στα τρακτέρ:




