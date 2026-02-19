Νοσοκομείο Νίκαιας: Βίντεο και φωτογραφίες από την ένταση μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών - Γεωργιάδης: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε το πρωί μεταξύ εργαζομένων του νοσοκομείου της Νίκαιας, και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, πέτρες με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε».

«Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε ακόμη «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».

