ΒΙΝΤΕΟ: Καρέ καρέ η αστυνομική έφοδος σε σπίτι διακινητή ναρκωτικών στην Ελευσίνα - Τον έπιασαν στον ύπνο - Real.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Ελευσίνα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού STAR, αστυνομικοί με πολιτικά, χρησιμοποιώντας πολιορκητικό κριό, εισέβαλαν στο σπίτι όπου ο άνδρας διέμενε με τη μητέρα και τη γιαγιά του. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο ύποπτος κοιμόταν, χωρίς οι συγγενείς του να φαίνεται ότι γνώριζαν για τη δράση του.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν πάνω από 800 γραμμάρια κάνναβης, χωρισμένα σε σακουλάκια και κρυμμένα μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, αλλά και σε γυάλινα βαζάκια. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν.

Η αστυνομία παρακολουθούσε τον άνδρα επί αρκετές ημέρες, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει στη σύλληψή του.