ΒΙΝΤΕΟ: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει η σκηνή της συναυλίας στα Ιωάννινα - Real.gr

Η στιγμή που καταρρέει η μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία στα Ιωάννινα, χθες, λόγω των θυελλωδών ανέμων, καταγράφεται σε βίντεο που έρχεται στο φως.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στην πλατεία Μαβίλη όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμη και τις Μέλισσες.

Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στεγάστρου.