Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια - Real.gr

Νέες εξελίξεις έρχονται στη δημοσιότητα για τον 17χρονο συλληφθέντα, ο οποίος άρπαξε βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανήλικος φέρεται να είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, πριν το αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Αρχικά, ο νεαρός στην κατάθεση που έδωσε, δήλωσε ότι το έκανε για να αποδείξει οτι οι Ρομά δεν ειναι καλοί γονείς και ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθει το περασμένο καλοκαίρι γιατί έμπαινε σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχοντας κάρτα ελεγκτή, έκοβε πρόστιμα σε όσους δεν είχαν εισιτήριο και κράταγε ο ίδιος τα χρήματα. Σημειώνεται πως αυτή την ώρα γίνεται έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, δηλώνοντας πως τον ενοχλούν οι μητέρες που δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Σημειώνεται πως για τον 17χρονο αναμένεται να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους ηλικίας 30 ημερών που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Στο βίντεο, που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται ο νεαρός να αποχωρεί από το φαρμακείο κρατώντας το καρότσι με το βρέφος, περίπου στις 16:10. Φοράει σκούρα μπλούζα και τζιν παντελόνι, έχει ένα τσαντάκι στον ώμο και κινείται βιαστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) συνελήφθη στον Άλιμο ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο.