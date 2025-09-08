Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη στην Αττική - Τι υποστήριξε ο 20χρονος - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντα είδα το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κινηματογραφική καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.

Στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται το όχημα του 20χρονου να είναι μπροστά και πίσω της ακολουθούν τρία συμβατικά οχήματα του τμήματος Εκβιαστών, τα οποία ξεκίνησαν να καταδιώκουν το ΙΧ του γιου του επιχειρηματία.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται το όχημα που οδηγούσε ο φίλος του 20χρονου πριν τραυματιστεί ο αστυνομικός και του και πριν σταματήσουν στο μπλόκο.

Ενώ στο τρίτο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται περιπολικά να έρχονται για ενισχύσεις, μετά από όλα έχουν συμβεί στον συνάδελφο τους αστυνομικό.

Ο επιχειρηματίας μίλησε στο MEGA για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος του και για τις πράξεις που του καταλογίζονται. Ο ίδιος κάνει λόγο για υπερβολές.

«Το αυτοκίνητο είναι της εταιρείας, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε αλλά δεν έγιναν έτσι όπως γράφονται. Αν όντως τα έχει κάνει αυτά, ζητάμε συγγνώμη στον άνθρωπο. Αν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι είναι πλαστικά σφαιράκια, είναι από το paint poll», ανέφερε ο πατέρας του 20χρονου.

Οι δύο νεαροί, ο 20χρονος οδηγός και ο νεαρός φίλος του στο μαύρο όχημα, κατηγορούνται ότι έκαναν κόντρες από την Αττική Οδό μέχρι το ύψος του Χίλτον και το Περιστέρι. Αγνοούσαν για ώρα τα σήματα των αστυνομικών που άρχισαν να τους καταδιώκουν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Ο γιος του επιχειρηματία, φέρεται κάποια στιγμή να πάτησε το γκάζι και να παρέσυρε αστυνομικό που είχε βγει από το περιπολικό στο δρόμο.

Αμέσως μετά ο γιος του επιχειρηματία κατευθύνθηκε στα νότια προάστια. Φέρεται να πάρκαρε το αυτοκίνητο σε ένα στενό και να επέστρεψε σπίτι του με ταξί.

«Δεν έχω δει ακόμα τον γιο μου και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ξέρω ότι ο αστυνομικός είναι καλά», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία, επέβαιναν σύμφωνα με την αστυνομία και δυο ανήλικες φίλες του. Δυο 17χρονες που φέρονται να είδαν την παράσυρση του αστυνομικού από τον ασυνείδητο οδηγό.

Tι ανέφερε στη κατάθεσή του ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε μετά τη σύλληψή του, ότι δεν σταμάτησε, επειδή πέρασε το όχημα της ασφάλειας για αυτοκίνητο ληστών, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια προάστια φέρεται να είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 20χρονος είπε στην κατάθεσή του ότι δεν κατάλαβε τους αστυνομικούς, επειδή -όπως είπε- έβγαλαν όπλα και σχετικά με τους γονείς του ανέφερε ότι πήγαν μαζί να πάρουν το όχημα που οδηγούσε από τον Άλιμο και πως μετά θα πήγαιναν σε αστυνομικό τμήμα.

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν.

Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκαν με τους γονείς μου. Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».

«Δεν έχει ξανά γίνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Το παιδί έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μια σχολή και είναι πολύ εργατικό. Από μικρός δουλεύει μαζί μου, ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εντόπισαν το όχημα του 20χρονου την επόμενη μέρα το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου τους δόθηκε η εντύπωση -όπως λέει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Δημήτρη Πώποτα- σαν να ήθελαν να κρύψουν το ΙΧ και να μην φαίνονται οι πινακίδες του.

Ο οδηγός του άλλου ΙΧ συνελήφθη στο Περιστέρι και οδηγήθηκε σε τμήμα, με τον τραυματισμένο αστυνομικό να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο νεαρών που κατηγορούνται βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου και ένα μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες.

Οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, με τους αστυνομικούς που κινούν τα νήματα της έρευνας να έχουν στα χέρια τους και να αναλύουν μια σειρά από βίντεο που δείχνουν τα όσα συνέβησαν χθες τα ξημερώματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα -3- άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

7- αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



