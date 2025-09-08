Βίντεο - ντοκουμέντο: 32χρονος άδειαζε ταμεία καταστημάτων σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλλε στα καταστήματα πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα και υπό την απειλή μαχαιριού απαιτούσε όλες τις εισπράξεις.

Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος κατηγορείται για ληστείες καταστημάτων σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλλε στα καταστήματα πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα και υπό την απειλή μαχαιριού απαιτούσε όλες τις εισπράξεις.

Αφού έκλεβε τα χρήματα εξαφανιζόταν, με την Αστυνομία να φτάνει τελικά στα ίχνη του και να τον συλλαμβάνει.

Από τις Αρχές αναζητείται ο συνεργός του.

