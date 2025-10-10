Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης - Real.gr

Bίντεo ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ενώ στα δικαστήρια της Αμαλιάδας βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει και τους γονείς της κοπέλας να παίρνουν τη γενναία απόφαση, τότε μάλιστα να δωρίσουν τα όργανά της.

Η μοιραία συνάντηση

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω, χωρίς να κουνιέται.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να την σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.