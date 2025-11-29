Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Real.gr

Το βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον επιχειρηματία που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λίγο πριν συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Συνελήφθη επιχειρηματίας που οδηγούσε τo πολυτελές όχημά του με 216 χλμ./ώρα στη Βουλιαγμένης σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τρεις φορές πιο κάτω.

Το όχημα που οδηγούσε ο επιχειρηματίας καταγράφηκε να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Λίγο μετά τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν πως το όχημα έτρεχε με 216 χλμ/ώρα, ενώ το όριο είναι 70 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

Δείτε το βίντεο: