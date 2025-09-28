Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ιλιον - Ξήλωσε κολώνες, συγκρούστηκε με ΙΧ και ντεραπάρισε - Real.gr

Quantcast
Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ιλιον – Ξήλωσε κολώνες, συγκρούστηκε με ΙΧ και ντεραπάρισε

16:28, 28/09/2025
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ίλιον,όπου αυτοκίνητο κατέληξε στην τζαμαρία καταστήματος.

Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και αφού χτύπησε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα ντεραπάρισε και χτύπησε σε τζαμαρία.

Το τροχαίο έγινε στην οδό Αγίου Νικολάου στο Ίλιον. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο Alpha, φαίνεται η τρελή πορεία του ΙΧ. Όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, το αυτοκίνητο ενώ βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα, ξαφνικά καρφώνεται στο πεζοδρόμιο.

Πριν χτυπήσει την τζαμαρία του καταστήματος και ντελαπάρει, πρόλαβε να ξηλώσει δύο κολόνες, ένα δέντρο και να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Οι επιβάτες του ΙΧ τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

