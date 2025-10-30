Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 23χρονο - Real.gr

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται η μοτοσικλέτα να παρασύρεται για αρκετά μέτρα πριν προσκρούσει στη νησίδα.

Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

«Η μηχανή ακούμπησε στο κράσπεδο, γλίστρησε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα. Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Η μηχανή κατέληξε μόνη της, δυστυχώς», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο STAR.

Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

Ο 23χρονος είχε βγει το βράδυ με φίλους του για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, συνέβη το μοιραίο.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όπου γίνονται συχνά αναστροφές και τροχαία ατυχήματα.

«Πράγματι εδώ υπάρχει μια νησίδα και έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε κάτοικος των Γλυκών Νερών.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός δεν φορούσε κράνος.