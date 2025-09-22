Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου - Real.gr

Μετά τις απολογίες τους ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων.

Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που αποτυπώνει το περιστατικό της βίαιης επίθεσης τριών ανηλίκων σε έναν 16χρονο, την Πέμπτη (18/9) στην Πάτρα.

Στο βίντεο, διακρίνεται ένας εκ των νεαρών να επιτίθεται γρονθοκοπώντας τον 16χρονο ο οποίος πέφτει στο έδαφος.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δε μπορεί ακόμα να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.

Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, μετά τις απολογίες τους για τον ξυλοδαρμό ενός 16χρονου στην Πάτρα, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας οι τρεις ανήλικοι, που το περασμένο Σάββατο ζήτησαν και πήραν προθεσμία, πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο μικότεροι από τους συλληφθέντες φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του 16χρονου.

Μετά τις απολογίες τους ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων.

Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν αφεθεί επίσης ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.