Βίντεο ντοκουμέντο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου σε μπαρ στην Πάτρα - Real.gr

Στο βίντεο αποτυπώνεται όλη η συμπλοκή μεταξύ των 2 παρεών:

Μετά τα πρώτα χτυπήματα και ενώ το συμβάν φαίνεται να λήγει, η συμπλοκή αρχίζει ξανά. Λίγο νωρίτερα, ένας από την παρέα του τριαντάχρονου φαίνεται να βγάζει μαχαίρι. Ο τριαντάχρονος δέχεται εκ νέου χτυπήματα με γροθιές, αλλά και καρέκλες, πέφτοντας στο έδαφος.

Τότε, ο 26χρονος φαίνεται στο βίντεο να τον κλοτσάει με μανία στο κεφάλι. Ο τριαντάχρονος βαρύτατα χτυπημένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία, παραδόθηκε σήμερα στις αρχές. Νωρίτερα είχαν παραδοθεί 3 ακόμα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Τα τρία αυτά άτομα θα απολογηθούν αύριο σας ανακριτικές αρχές.