Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 32χρονος βάζει φωτιά στον Υμηττό - Είχε επιτεθεί σε ανήλικες στο Αιγάλεω - Real.gr

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Του απαγγέλθηκε επίσης κατηγορία για εμπρησμό στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 32χρονος αλλοδαπός, να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, ενώ στο βάθος οι φλόγες φούντωσαν και απείλησαν το δάσος του Υμηττού.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα, που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και μαρτυρίες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 32χρονο, ο οποίος έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο μεσοδιάστημα, ο εμπρηστής παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το παρόν στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

Η πυροσβεστική έστειλε την δικογραφία στον Εισαγγελέα, και στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Για το ένταλμα ενημερώθηκε και η αστυνομία, και σήμερα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και έτσι συνελήφθη για την φωτιά στον Υμηττό.

Ο νεαρός ελέγχεται και άλλες τρείς φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο.