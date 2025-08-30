Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς στην Κάντζα - Real.gr

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος συλληφθείς για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας, να κινείται με το ποδήλατο κοντά στο σημείο, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Το συγκεκριμένο βίντεο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.

Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.