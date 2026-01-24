Βριλήσσια: Καρέ καρέ η στιγμή που ο άνδρας χτυπά με το ΙΧ του την υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Real.gr

Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που ένας άνδρας, αφού έχει διαπληκτιστεί με την υπάλληλο των ΕΛΤΑ για ένα δέμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και την παρασύρει.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα και να μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα και να φτάνει στο Ι.Χ. του άντρα.

Το όχημα, που έχει ήδη ξεκινήσει, την τραβάει μαζί του, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.

Το χρονικό του περιστατικού στα ΕΛΤΑ Βριλησσίων

Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. Βριλησσίων, επί της οδού Αναπαύσεως.

Ο δράστης πήγε στα ΕΛ.ΤΑ. να παραλάβει ένα δέμα και εκεί διαπληκτίστηκε με την υπάλληλο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο τσακωμός μεταφέρθηκε μέχρι έξω όπου ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και έχει προσαχθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Βριλησσίων, όπου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.