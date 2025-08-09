Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης πεζού στη Χερσόνησο - Real.gr

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης, όπου ένα όχημα παρέσυρε θανάσιμα έναν πεζό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, όπως αναφέρει το neakriti.gr, το όχημα που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον πεζό. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, όμως τον χτύπησε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μηχανή που μετέφερε δύο άτομα.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Τροχαίας, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο πεζός είχε χάσει τη ζωή του. Οι δύο επιβάτες της μηχανής, πατέρας και γιος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.