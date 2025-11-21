Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφετέρια στην Καισαριανή – Αναζητούνται δύο άτομα - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον εμπρησμό σε καφετέρια της Καισαριανής το βράδυ της Δευτέρας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιεύει το Star, φαίνεται ο ένας από τους δύο εμπρηστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Κρατάει ένα ρολό χαρτί, το οποίο έχει περιλούσει με εύφλεκτο υγρό. Βάζει φωτιά και το πετάει μέσα στο κατάστημα. Ακολούθησαν τρεις εκρήξεις. Ήδη είχαν σπάσει το τζάμι και είχαν ρίξει μέσα στο μαγαζί τρία γκαζάκια.

Οι δύο εμπρηστές έχουν καταγραφεί να καταφθάνουν δικάβαλο πάνω σε ένα σκουρόχρωμο σκούτερ και να κινούνται έξω από την επιχείρηση κρατώντας τα «εργαλεία» του εμπρησμού.

Στην εικόνα φαίνεται ότι το μαγαζί είναι δίπλα σε μια μάντρα. Εκεί γίνονται τα έργα του Μετρό για τη γραμμή 4, που θα ενώνει Γαλάτσι με Καισαριανή και Ζωγράφου.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο για τους αστυνομικούς; Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η περιοχή είναι «φιλέτο», γιατί εκεί θα βρίσκεται η δεύτερη έξοδος της στάσης Καισαριανή του Μετρό, οπότε μπροστά το σημείο θα πεζοδρομηθεί. Άρα πρόκειται να αναπτυχθεί ραγδαία. Δεν αποκλείεται ομάδες του υποκόσμου να προσπαθούν να διώξουν τους επιχειρηματίες για να βάλουν στο χέρι τα μαγαζιά τους.