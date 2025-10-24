Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του - Real.gr

Στο φως έρχεται βίντεο από τη δράση 59χρονου, που παριστάνοντας τον υδραυλικό ή τον ένοικο πολυκατοικιών που έμεναν ηλικιωμένοι και με το πρόσχημα της διαρροής ύδατος άρπαζε χρήματα και χρυσαφικά.

Ο 59χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στην περιοχή του Πειραιά σε επιχείρηση των Αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, ενώ μόλις είχε διαπράξει κλοπή και είχε διαφύγει. Η προσπάθειά του να ξεφύγει και από τους αστυνομικούς, ήταν μάταιη ενώ πάνω του βρέθηκαν 37.050 ευρώ. Η συνολική του λεία έφτασε τις 282.800 ευρώ.

Σε μία από τις περιπτώσεις δεν δίστασε μάλιστα να κλειδώσει την ένοικο στο μπαλκόνι για να ολοκληρώσει τις πράξεις του στο σπίτι.

Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ενώ όπως προέκυψε έχει απασχολήσει τις αρχές για κλοπές, απάτες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημμελημάτων Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και τριών μηνών για απάτη κατ εξακολούθηση.

Από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, συστήθηκε ειδική ομάδα προκειμένου να ταυτοποιήσει τον 59χρονο όπως και έγινε και τελικά τον εντόπισαν στην περιοχή του Πειραιά, λίγα μόλις λεπτά μετά από κλοπή που είχε διαπράξει.

Συγκεκριμένα με το πρόσχημα της διαρροής υδάτων, μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης στον Πειραιά, της υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο για να τοποθετήσει μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα, λέγοντας της πως έτσι θα απέφευγε την καταστροφή τους από την διαρροή.

Αφού πήρε τα χρήματα και τα κοσμήματα κατάφερε να φύγει, χωρίς όμως να πάει πολύ μακριά.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παγκρατίου τον εντόπισαν κοντά στο σπίτι.

Εκείνος στην θέα τους, προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη, αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να διαφύγει, χωρίς να τα καταφέρει, αφού οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Στην κατοχή του μάλιστα εντοπίστηκε το ποσό των 37.050 ευρώ καθώς και κοσμήματα, που είχε αφαιρέσει λίγο πριν τα οποία και δόθηκαν πίσω στην γυναίκα.

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν από πού τα βρήκε, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι δικά του και τα μετέφερε για να τα φυλάξει.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχε διαπράξει συνολικά 14 κλοπές και μία ληστεία στις περιοχές των Αμπελοκήπων, Πατησίων, Κυψέλης, Καλλιθέας, Παγκρατίου, Δημοτικού Θεάτρο.

Η δράση του:

7/7/2024 / Πειραιάς: θύμα 89χρονη λεία 30.000 ευρώ

29/11/2024 / Αθήνα: θύμα 86χρονη λεία χρυσή αλυσίδα λαιμού, 2 δαχτυλίδια εκ των οποίων το ένα είχε ένα μισόλιρο, ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και χρυσή καρφίτσα, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου σε 5000 ευρώ καθώς και 400 ευρώ σε μετρητά.

7/3/2025 / Καλλιθέα: θύμα 81χρονη, λεία 2500 ευρώ σε μετρητά και 2 ζευγάρια χρυσά σκουλαρίκια, χρυσή αλυσίδα, χρυσή καρδιά αξίας περίπου 20.000 ευρώ, την ταυτότητα και τα βιβλιάρια τραπεζών του θύματος, καθώς και τα βιβλιάρια ασθενείας της.

14/4/2025 / Καλλιθέα: θύμα 89χρονος λεία 5 βραχιόλια χρυσά, χρυσή αλυσίδα, σταυρουδάκια και χρυσό ρολόι αξίας 5000 ευρώ. Παράλληλα πήρε και το πορτοφόλι με την αστυνομική ταυτότητα του 89χρονου και το ποσό των 2650 ευρώ.

8/5/2025 / Αθήνα: θύμα 83χρονη λεία χρυσή αλυσίδα λαιμού, χρυσός σταυρός, 3 χρυσά δαχτυλίδια και άλλα κοσμήματα καθώς και 650 ευρώ σε μετρητά.

29/5/2025 / Αθήνα θύμα 76χρονη λεία 800 ευρώ και τιμαλφή αξίας περίπου 500 ευρώ

3/6/2025 / Αθήνα: θύμα 80χρονη λεία χρήματα και τιμαλφή άγνωστης αξίας

18/6/2025 / Καλλιθέα: θύμα 89χρονη λεία 2500 ευρώ, 3 χρυσά βραχιόλια 24 καρατίων, 2 χρυσά βραχιόλια, ένα ανδρικό χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντι, 2 χρυσά ρολόγια τσέπης, ένα χρυσό σετ 24 καρατίων, 12 χρυσές λίρες και μία χρυσή καρφίτσα με διαμαντάκια η αξία των οποίων ανέρχεται σε 35000 ευρώ.

10/7/2025 / Αθήνα: θύμα 84χρονη λεία 30.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 50.000 ευρώ.

19/9/2025 / Αθήνα: θύμα 77χρονη λεία 2700 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 4000 ευρώ.

23/9/2025 / Αθήνα: θύμα 65χρονη την οποία κλείδωσε στο μπαλκόνι λεία 2000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 3000 ευρώ.

24/9/2025 / Αθήνα: θύμα 78χρονη λεία 2 βραχιόλια χρυσά, σετ χρυσό, 2 ρολόγια χρυσά, 2 χρυσά δαχτυλίδια, κολιέ με πέρλες, 4 χρυσά μανικετόκουμπα, χρυσό μενταγιόν και ασημένιο νόμισμα από Αυστραλία, χρυσή αλυσίδα με χρυσό σταυρό με μαργαριτάρι.

30/9/2025 / Αθήνα: θύματα 89χρονη και 91χρονος λεία πάνω από 10.000 ευρώ

6/10/2025 / Αθήνα: θύμα 52χρονη λεία 600 ευρώ.