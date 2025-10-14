Βίντεο - ντοκουμέντο: Σπείρα «άδειαζε» σπίτια ηλικιωμένων - Real.gr

Βίντεο που καταγράφουν τη δράση της συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης, ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε πριν λίγες ημέρες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως αρχηγό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είτε διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, είτε προσέγγιζαν ηλικιωμένα θύματα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους με διάφορα τεχνάσματα, εισερχόμενοι στα σπίτια τους για να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα.

Συνήθως κινούνταν με δύο επιχειρησιακά οχήματα, μισθωμένα από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι επιβαίνοντες του ενός οχήματος αναλάμβαναν την είσοδο στα σπίτια και την αφαίρεση αντικειμένων, ενώ οι επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος παρακολουθούσαν τους γύρω χώρους και ενημέρωναν τους συνεργούς για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Η οργάνωση είχε ως ορμητήριο την οικία του 46χρονου αρχηγού στον Πειραιά, ο οποίος συντόνιζε όλες τις ενέργειες των μελών της.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα και Αγία Βαρβάρα.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Καρέ – καρέ η δράση της συμμορίας: