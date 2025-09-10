ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο - Real.gr

Σεξουαλική παρενόχληση κατήγγειλε ότι δέχτηκε 22χρονη μέσα στο λεωφορείο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι.

Oπως μετέδωσε το STAR, ο οδηγός του λεωφορείου εγκλώβισε τον 52χρονο κλείνοντας τις πόρτες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ακούγεται ο οδηγός να λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ» με τον 52χρονο να ψελλίζει «σε παρακαλώ». Στη συνέχεια ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «ας μην άπλωνες χέρι».

Ο οδηγός σταμάτησε στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά “είσαι ανώμαλος”. Λέω “τι έγινε;” και απάντησε “με χαίδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια”. Οι πόρτες δεν ανοίγουν σε κανέναν λέω, είχα και 10 επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε ο οδηγός.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στη στάση του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, όπου ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο προκειμένου να συλλάβουν τον άνδρα, όπως αναφέρει τo Star.