Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί - Real.gr

Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί
15:37, 22/10/2025
Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα χτύπησε μια γυναίκα η οποία είχε μαζί της ένα δίχρονο παιδί, όπου προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο σημείο.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου αλλά και τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν με τους περαστικούς να τρέχουν να απεγκλωβίσουν το παιδάκι κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο.

 

 

 

