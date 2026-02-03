«Βιολάντα»: Διαμαρτυρία εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών έξω από το υπ. Εργασίας - Κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις - Real.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα, για το εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», έκαναν εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων-Ποτών, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.

«Τα κέρδη τους οι ζωές μας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, έξω από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, για το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα».

«Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται και η Ομοσπονδία Τυροκόμων, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη στο «έγκλημα», όπως το χαρακτηρίζουν, που κόστισε της ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Γάλακτος-Τροφίμων, ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται: