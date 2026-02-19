Βιολάντα: Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισής του θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης - Real.gr

Την πρόθεσή του να εφεσιβάλει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό. Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Η εισαγγελέας στην υπόθεση, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, ήταν η πρώτη που ζήτησε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για να συμφωνήσει μαζί της ο ανακριτής και να προχωρήσει η διαδικασία για την προφυλάκιση του, το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Πλέον, μόλις η υπεράσπιση πάρει τα σχετικά έγγραφα από τις πραγματογνωμοσύνες, θα προχωρήσει σε κατάθεση έφεσης στην απόφαση προφυλάκισης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι τον ιδιοκτήτη να γνώριζε για την μυρωδιά στο εργοστάσιο, καθώς του είχε μεταφερθεί η πληροφορία, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει κάτι στα αυτιά του, παρά τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.

Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε την Τετάρτη (18/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Μάλιστα κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και την απώλεια των πέντε εργαζομένων του.

Ισχυρίστηκε, ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του, που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.