«Βιολάντα»: Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης - Καταγγελίες για αποπνικτική ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο - Real.gr

Προθεσμία να απολογηθεί στις 13.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», την ίδια ώρα που δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα σφραγίστηκε και ένα τρίτο έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για τυχόν παραλείψεις και παραβάσεις.

Εξω από τα δικαστήρια Τρικάλων είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της Βιολάντα» σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους. «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται», έγραφε το πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι. Μόλις οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, πλησίασαν και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας μηνύματα συμπαράστασης, όπως «κράτα γερά Κώστα».

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, άλλοι εργαζόμενοι καταγγέλουν την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία τον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου.

Όπως αναφέρουν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από την τραγωδία που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Στο μεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε χθες και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στο 12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας, καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Τι αναφέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου των δεξαμενών

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως τα πιστοποιητικά ελέγχου από ιδιωτικό φορέα των δεξαμενών του μοιραίου εργοστασίου. Πρόκειται για πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας συνολικά 5 δεξαμενών του ανάμεσα τους και των 2 υπέργειων από τις σωληνώσεις των οποίων προκλήθηκε η διαρροή και η φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και έχουν ισχύ έως τον Σεπτέμβριο του 2029. Ωστόσο το παράδοξο είναι ότι οι δύο δεξαμενές που δεν είχαν δηλωθεί στην τελευταία μελέτη πυροπροστασίας είχαν πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας από τον ιδιωτικό φορέα. Μάλιστα, είχαν πιστοποιηθεί ξανά στο παρελθόν από άλλο ιδιωτικό φορέα.

Άνθρωποι της αγοράς ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι το σύνηθες είναι όταν πιστοποιούνται οι δεξαμενές να πιστοποιείται και το δίκτυο. Ένας τέτοιος έλεγχος όμως δεν έγινε.

Σύμφωνα με τον ANT1, o μηχανολόγος μηχανικός υπεύθυνος του ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης υποστήριξε πως δεν ζητήθηκε να γίνει επιθεώρηση των σωληνώσεων από την εταιρεία. Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε αυτό, αλλά και σε αρκετά άλλα αναμένεται να κληθεί να απαντήσει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα ενώπιον της δικαιοσύνης.