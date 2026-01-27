Βιολάντα: Η ανακοίνωση της εταιρείας μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη - Real.gr

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως σχηματιστήκε δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.