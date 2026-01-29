Βιολάντα: «Η μητέρα μου έφυγε βίαια και άδικα» - Συγκλονίζει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας - Real.gr

Quantcast
Βιολάντα: «Η μητέρα μου έφυγε βίαια και άδικα» – Συγκλονίζει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

18:47, 29/01/2026
Συγκλονιστικός ήταν ο νεαρός Άγγελος, το ένα από τα τρία παιδιά της Σταυρούλας Μπουκουβάλα που σκοτώθηκε στην έκρηξη του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Συγκρατώντας τα δάκρυά του, μίλησε στο MEGA λίγο μετά την κηδεία της μητέρας του και τόνισε πως την στερείται εξαιτίας κάποιων που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας.

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα, με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να φύγει στα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτή τη μοίρα και στέρησαν αυτό που αξίζαμε. Η μητέρα μου ήταν τα πάντα για εμένα, ήταν το στήριγμά μου. Καθημερινά μιλούσαμε πολλές φορές, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Μου στέρησαν αυτό το κομμάτι του εαυτού μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και τους υπευθύνους. Δεν ήταν οι κατάλληλοι να διευθύνουν επιχείρηση. Εκεί πέρα επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση πολύ, πρόνοια καμία για τους εργαζόμενους. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να ζήσουμε. Έλεγα να παραιτηθεί και μου έλεγε “εσείς τι θα κάνετε;”», δήλωσε στη συνέχεια με τρεμάμενη φωνή.

«Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι σοβαροφανείς, τα πρότυπα, αποδείχθηκαν εν τέλει τριτοκοσμικά, δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε», είπε στην εκπομπή του MEGA.

 

 

