«Βιολάντα»: «Κλειδί» το έγγραφο που αφορά την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προπανίου - Real.gr

Το έγγραφο της προσφοράς που φαίνεται ότι «καίει» τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, αποκάλυψε ο ΑΝΤ1. Αφορά την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προπανίου στο μοιραίο εργοστάσιο.

Εστάλη τον Ιούνιο του 2025 προς την εταιρεία και είναι το έγγραφο που εντόπισαν στις πέντε παράλληλες αιφνιδιαστικές εφόδους που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το έγγραφο προσφοράς αφορά το μοιραίο κτίριο και τις δύο επίμαχες δεξαμενές 9 και 5 χιλιάδων λίτρων καθώς και το δίκτυο σωληνώσεων και είναι της τάξεως των 32 χιλιάδων ευρώ. Αν αυτό το ποσό είχε δοθεί και είχε προχωρήσει η αντικατάσταση, η τραγωδία μπορεί να είχε αποφευχθεί.

Η άλλη μαρτυρία που φαίνεται ότι «καίει» τον ιδιοκτήτη είναι εκείνη του 76χρονου υδραυλικού. Και για αυτή σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, στη διάθεση των δικαστικών αρχών πλέον βρίσκεται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, πρόκειται για μια καλά δεμένη υπόθεση, καθώς δεν βασίζεται μόνο σε μαρτυρίες αλλά πλαισιώνεται και με έγγραφα.

Επίσης, δεν έχει δώσει πράσινο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την επαναλειτουργία του εργοστασίου και αυτό δεν πρόκεται να συμβεί εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του.

Για το λόγο, αυτό έχουν σταλεί έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Επιθεώρηση Εργασίας, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας και της Πολεοδομίας για να ελέγξουν με αυτοψία αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του εργοστασίου.

Η μαρτυρία του υδραυλικού

Σοκάρει η μαρτυρία του 76χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις σωληνώσεις στο εργοστάσιο της Βιολάντα, κατόπιν υποδείξεως του ιδιοκτήτη, όπως ισχυρίζεται.

«Πήγαμε με προοπτική να κάνουμε στο κτίριο αυτό την πυρόσβεση επάνω. Ήταν ή το 2007 ή το 2008, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μου λέει: “Σε παρακαλώ να ρίξεις και αυτή τη σωλήνα”. Του λέει “φέρε έναν μηχανολόγο” γιατί του λέω “τι σωλήνα θα βάλω; φέρε μου ένα σχέδιο να έχω στα χέρια μου κάτι”. Μου λέει “θα σου φέρω”» ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο 76χρονος.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του 76χρονου, ο ιδιοκτήτης του φέρεται να του απάντησε ότι θα συμβουλευτεί μηχανολόγο. Λίγο αργότερα του μεταφέρθηκε η οδηγία. Ο τεχνίτης, όπως ισχυρίζεται ήταν κάθετα αντίθετος.

«Πάει ρωτάει τον μηχανολόγο και μου λέει: “θα βάλεις 3/4 σωλήνα γιατί δεν ξέρουμε τι μηχανήματα θα βάλεις και τι γκάζι θα έχει”. Μα δεν είναι σωστό, γιατί αρχικά όταν κάναμε εμείς σεμινάρια για να κάνουμε αυτή την δουλειά, για να πάρουμε την άδεια, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που πρέπει αν τους εφαρμόσεις».