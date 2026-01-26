ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» - Real.gr

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.