«Βιολάντα»: Έρευνες για... «κρυφές» δεξαμενές - Μαρτυρία ότι ήταν γνωστό από το καλοκαίρι το πρόβλημα στις σωληνώσεις - Real.gr

Μία σημαντική αποκάλυψη για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Νέα αυτοψία στην βιομηχανία «Βιολάντα» έκαναν σήμερα οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, οι οποίοι αναζητούσαν στοιχεία για “κρυφές” δεξαμενές αερίου, που δεν είχαν αποτυπωθεί ποτέ σε μελέτες μηχανικών, πέραν των δύο αδήλωτων από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, η αξία των τιμολόγιων της επιχείρησης για αέριο καύσιμο είναι της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Ερευνούν λοιπόν, αν το ποσό αυτό συμβαδίζει με την παραγωγή της μπισκοτοβιομηχανίας.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ήδη και αξιολογείται η προσφορά που είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου από μηχανολόγο μηχανικό, προκειμένου να αντικαταστήσει το σύνολο των εγκαταστάσεων προπανίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο καθώς, αυτό είχε συμβεί το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή λίγους μήνες πριν τη φονική έκρηξη.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις που καθημερινά φέρνει στο φως ο ANT1 για το μοιραίο εργοστάσιο. Όπως κατέγραψαν υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια αυτοψίας τον Νοέμβριο του 2018:

Δεν υπήρχε μελέτη και κάτοψη εγκατάστασης υγραερίου.

Δεν υπήρχε βεβαίωση από διπλωματούχο Μηχανικό για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου.

Δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα για όλες τις δεξαμενές.

Στην οικοδομική άδεια δεν αποτυπώνονται όλες οι δεξαμενές υγραερίου.

Το εργοστάσιο παραμένει κλειστό ώστε να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.

Δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ του ANT1:

Μαρτυρία ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν από το καλοκαίρι για το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, οι υπεύθυνοι της «Βιολάντα», γνώριζαν από το καλοκαίρι του 2025, για τη διαρροή προπανίου. Όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχρηζαν βελτίωσης και μάλιστα άμεσα, κάτι που γνώριζαν οι υπεύθυνοι της μπισκοτοβιομηχανίας, από τον μηχανικό που έκανε την αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Επτά μήνες πριν από την τραγωδία, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2025, είχε «χτυπήσει καμπανάκι» με την έκθεση του μηχανικού να βρίσκεται στα χέρια των αρχών και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Όπως είχε προτείνει ο συγκεκριμένος μηχανικός, οι δεξαμενές προπανίου θα είχαν απομακρυνθεί όπως και οι σωληνώσεις.

«Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα. Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία» ανέφερε ο μηχανικός κ. Γ. Δανίκας.