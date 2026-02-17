Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το MEGA έφερε στο φως της δημοσιότητας νέα βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης το μοιραίο βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, όταν βρήκαν τραγικό θάνατο οι 5 γυναίκες. Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιάς εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Στις 4 τα ξημερώματα της μοιραίας νύχτας της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας του εργοστασίου της «Βιολάντα» βρισκόταν πολύ κοντά στις δεξαμενές προπανίου, παρασύρθηκε από το ωστικό κύμα και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega όταν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Στα πλάνα των άλλων δύο βίντεο διακρίνεται η έντονη λάμψη που προκάλεσε η έκρηξη, καθώς και η φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Στο μικροσκόπιο και τρίτη εργοστασιακή μονάδα

Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο και τρίτη μονάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοσθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι στο μεταξύ έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα –12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας– με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ελέγχονται οι δεξαμενές, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου και πιστοποιητικών πυροπροστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να κάνουν λόγο για άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων. Οι έρευνες τελούν υπό την «ομπρέλα» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η επιχείρηση φέρεται να άνοιξε ένα σκάμμα μπροστά εκεί εκεί που βρίσκονται οι δεξαμενές. Το γεγονός καταγγέλθηκε από πολίτη στην αστυνομία.

Καταγγελίες εργαζομένων

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία έρχονται στο φως, για το εργοστάσιο των Τρικάλων.

Όπως αναφέρουν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο ιδιοκτήτης

Προθεσμία να απολογηθεί στις 13.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».

Οι δικηγόροι ζήτησαν την προθεσμία, έστω μια ημέρας ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Στόχος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Την ίδια ώρα, έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της Βιολάντα» σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους. «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται», έγραφε το πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι. Μόλις οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, πλησίασαν και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας μηνύματα συμπαράστασης, όπως «κράτα γερά Κώστα».