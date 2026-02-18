Βιολάντα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr

Πάνω από τέσσερις ώρες διήρκεσε η απολογία του.

Μετά από πολύωρη απολογία στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Το απόγευμα της Τετάρτης (18/2) ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για το τραγικό δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στην πολύ ισχυρή έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.