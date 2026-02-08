Βιολάντα: Περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι κατέθεσαν περί «έντονης μυρωδιάς» - Τι εξετάζει η ΔΑΕΕ - Real.gr

Την έντονη οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο Βιολάντα, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι.

Την ίδια ώρα, δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο έχουν ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων, περί έντονης οσμής.

Ερευνούν αν προσπαθούσαν να βρουν τη διαρροή πριν την έκρηξη

Μια από τις κρίσιμες παραμέτρους της έρευνας των έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είναι αν το διάστημα πριν από την έκρηξη, και ενώ φαίνεται να είχαν ενημερωθεί ιεραρχικά οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, είχαν γίνει κάποιες εργασίες με στόχο να εντοπιστεί η πηγή αυτή της οσμής, η οποία είχε γίνει αντιληπτή όχι από ενά ή δύο, αλλά από πολλούς εργαζομένους, χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ θέλουν να δουν αν από το εργοστάσιο έψαχναν για διαρροή εν λειτουργία των γραμμών παραγωγής. Πρόκειται για την οσμή υγραερίου όπως την περιγράφουν οι εργαζόμενοι στους ερευνητές της Πυροσβεστικής.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα όσα υποστήριξε υπάλληλος του εργοστασίου που λέει ότι είχε αντιληφθεί οσμή υγραερίου εδώ και μήνες και ότι γίνονταν κάποιες εργασίες στη γραμμή παραγωγής, ενώ το εργοστάσιο λειτουργούσε.

Τι υποστήριξαν οι εργαζόμενοι

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», ανέφερε ένας από τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποιοι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους για το θέμα, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Μια ακόμα εργαζόμενη τόνισε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. «Ήταν σαν υγρασία όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδερφοι μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Παράλληλα, κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι υπήρχε άσχημη οσμή από τον περασμένο Οκτώβριο. Άλλοι είπαν ότι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στο χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στο χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο έντονη», ανέφερε μια άλλη εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», σημείωσε, από την πλευρά του, ένας άλλος εργαζόμενος.

Παραμένει σφραγισμένο το εργοστάσιο υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη παραμένει. Οι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το σοκ.

Εργαζόμενη στο εργοστάσιο τις πρωινές βάρδιες, δήλωσε ότι θα πήγαινε το πρωί της Δευτέρας για δουλειά και δεν έχει συνειδητοποιήσει τι συνέβη. Με βάση τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται πως έχουν καταλήξει ότι, αφενός, για την διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπογειοποιημένους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης κι, αφετέρου, για τα αίτια της έκρηξης, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Οι εργασίες στο χώρο του εργοστασίου σταμάτησαν. Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μεταφέρουν στην Αθήνα το κομμάτι του διαβρωμένου σωλήνα για να ελεγχθεί από τα εργαστήρια του ΕΜΠ και το χώμα για να ελεγχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου, που είναι παράνομο, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου και τα σχέδια που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια και την πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται να είχαν τοπογραφικά διαγράμματα από το 2011.