Βιολάντα: Στο «φως» τα πιστοποιητικά ελέγχου των δεξαμενών - Real.gr

Κάθε μέρα που περνά έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς παρουσιάστηκαν πιστοποιητικά ελέγχου από ιδιωτικό φορέα των δεξαμενών. Σημειώνεται ότι το πρωί της Δευτέρας, ανακοινώθηκε οτι αναστέλλεται προσωρινά η δραστηριότητα του δεύτερου εργοστασίου που ανήκει στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» προκειμένου να υλοποιηθούν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες από εξωτερικά συνεργεία. Ωστόσο το απόγευμα της ίδιας ημέρας η περιφέρεια Θεσσαλίας γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως τα πιστοποιητικά ελέγχου από ιδιωτικό φορέα των δεξαμενών του μοιραίου εργοστασίου. Πρόκειται για πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας συνολικά 5 δεξαμενών του ανάμεσα τους και των 2 υπέργειων από τις σωληνώσεις των οποίων προκλήθηκε η διαρροή και η φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και έχουν ισχύ έως τον Σεπτέμβριο του 2029. Ωστόσο το παράδοξο είναι ότι οι δύο δεξαμενές που δεν είχαν δηλωθεί στην τελευταία μελέτη πυροπροστασίας είχαν πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας από τον ιδιωτικό φορέα. Μάλιστα, είχαν πιστοποιηθεί ξανά στο παρελθόν από άλλο ιδιωτικό φορέα.

Άνθρωποι της αγοράς ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι το σύνηθες είναι όταν πιστοποιούνται οι δεξαμενές να πιστοποιείται και το δίκτυο. Ένας τέτοιος έλεγχος όμως δεν έγινε.

Σύμφωνα με τον ANT1, o μηχανολόγος μηχανικός υπεύθυνος του ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης υποστήριξε πως δεν ζητήθηκε να γίνει επιθεώρηση των σωληνώσεων από την εταιρεία. Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε αυτό, αλλά και σε αρκετά άλλα αναμένεται να κληθεί να απαντήσει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα ενώπιον της δικαιοσύνης.