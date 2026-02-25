Βιολάντα: Τα «γκρίζα» σημεία των ελέγχων - Ιδιοκτήτης: Θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί κι εγώ - Real.gr

Πληθώρα ερωτημάτων προκαλεί η μελέτη πυρασφάλειας, για την αναθεώρηση της άδειας του εργοστασίου Βιολάντα, στο οποίο έγινε η φονική έκρηξη.

Την μελέτη είχε συντάξει το 2011, ο νυν υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου «Η μέλετη που είναι αυτός ο φάκελος, συντάσσεται κατ’ εφαρμογήν, ενός νομου του 1993. Όταν συντάσσεται το εργοστάσιο-βιοτεχνία, εχει 6 ατομα, 4 ανδρες και λειτουργεί ως τις 4 το απόγευμα. Περιγράφεται ενας ισόγειος χώρος , συνεπώς το περίφημο υπόγειο λείπει. Και μία σειρά απο προϋποθέσεις, για να μην εχουν διαρροή, οι σωληνώσεις του υγραερίου.

«Η ηλεκτροβάνα για την διακοπή της παροχή του προπανίου βρέθηκε αποσυνδεδεμένη, η σωλήνα ήταν εκτός προδιαγραφών. Ο κύριος Τζωρτζιώτης, ο ιδιοκτήτης, είχε κάνει πολλές διακλαδώσεις των σωληνώσεων που δέν αποτυπώνονται στην μελέτη. Η πυροσβεστική έχει εγκρίνει την μελέτη, βασικά εγκρίνει την διαπίστωση, οτι τα υλικά δόμησης του εργοστασίου δέν είναι ευφλεκτα, παθητική πυροπροστασία και οτι υπάρχουν μέσα κατάσβεσης, με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους . Παρά το γεγονός οτι ο μελετητής ο κ Παπαστεργίου, λέει πχ οτι οι δεξαμένες πρέπει να εχουν θυρίδες, για επιθεώρησή τους, ουδέποτε επιθεωρηθηκαν. Άπο την Πυροσβεστική».

Αναλυτικά, το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου, για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1:

«Θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί εγώ»

Μια εβδομάδα μετά τον προσωρινό εγκλεισμό του στις φυλακές Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μιλά στον ΑΝΤ1, μέσω του νέου του νομικού παραστάτη. Έχει απομακρύνει τους δυο δικηγόρους του από τα Τρίκαλα, αναλαμβάνει ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της Βιολάντα μοιάζει να αλλάζει υπερασπιστική γραμμή.

Όπως λέει, δεν θα προχωρήσει τελικά σε προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισής του, καθώς το μέλημά του είναι να αποδείξει ότι δεν είχε δόλο, ίσως σε μια προσπάθεια – θα πουν οι συγγενείς των θυμάτων – να μετατρέψει τις κακουργηματικές του διώξεις:

«Θα ήθελα όλοι να καταλάβουν ότι δεν είχα δόλο, γιατί αν η έκρηξη γινόταν το πρωί, τότε εγώ και τα παιδιά μου θα ήμασταν στη λίστα των νεκρών. Δεν είναι το μέλημά μου να προσφύγω κατά την απόφασης προφυλάκισής μου, αλλά να αποδείξω ότι δεν είχα δόλο και να στηρίξω οικονομικά τις οικογένειες των νεκρών».

Το πόρισμα του ΕΜΠ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δυο βδομάδες αφότου πήρε τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων, έκλεισε τον φάκελο του πορίσματος και τον έστειλε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του και οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας.

Εκτιμάται ότι διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο. Αν γίνονταν όλα αυτά, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό.

Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και κατ’ επέκταση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.