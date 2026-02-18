Βιολάντα: Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη - Real.gr

Όπως αναφέρει το πόρισμα της ΔΑΕΕ, οι δεξαμενές στο εργοστάσιο δεν έφεραν κανένα σύστημα καταιονισμού τη δεδομένη στιγμή της έκρηξης. Εν αντιθέσει, σε παλαιότερη φωτογραφία του 2024 απεικονίζεται η ύπαρξη συστήματος καταιονισμού ύδατος άνωθεν των διαλαμβανόμενων, με την Πυροσβεστική να αναφέρει ότι δεν έχει διακριβωθεί με τα έως τώρα στοιχεία που συλλέχθηκαν πότε τελέσθηκε η αφαίρεση αυτού.
Επίσης, στο πόρισμα αναφέρεται ότι εντοπίστηκε ηλεκτροβάνα η οποία ήταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεως όπως αυτό έβγαινε από το έδαφος και υπεργειωνόταν εξωτερικά του κτιρίου 2. Η εν λόγω ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη, ενώ καλώδιο επί αυτής κρεμόταν. Καθώς ο ρόλος της ηλεκτροβάνας είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, η ΔΑΕΕ εξάγει το συμπέρασμα ότι καθότι ήταν αποσυνδεδεμένη, δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί η διακοπή αυτή σε περίπτωση διαρροής.
Στο πόρισμα επισημαίνεται, δε, ότι αναφορικά με το υπόγειο στο οποίο έλαβε χώρα η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου με συνέπεια την πρόκληση της έκρηξης, σύμφωνα με τα κατασχεθέντα έγγραφα δεν διαφαίνεται να υπάρχει σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αυτοψία των πραγματογνωμόνων ξεκίνησε στις 09:30 της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 08·00 το πρωί της 12/2/2926.
Η αυτοψία δείχνει πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν παροδικά στο κτίριο 2 της Β πτέρυγας είχε γίνει αντιληπτή πριν από τα Χριστούγεννα ή και μήνες πριν και παρά τις ειδοποιήσεις των υπαλλήλων κανείς από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται για υγραέριο.