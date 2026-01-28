Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Τα ερωτήματα για την ασφάλεια - Real.gr

Μια σειρά από ερωτήματα εγείρονται μετά τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής σχετικά με τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, εργάτριες και μητέρες.

Το σενάριο που είχε διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, επιβεβαιώθηκε πλέον και επίσημα: τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διαπίστωσαν πως η διαρροή διαρκούσε επί μήνες και ότι μάλιστα κάτω από το έδαφος είχαν συσσωρευτεί εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες προπανίου.

«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Σε βίντεο της Πυροσβεστικής αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαρροή προπανίου στην μπισκοτοβιομηχανία.

Στα πλάνα καταγράφονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες, όπως ανέφερε και ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος στη σημερινή ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα, βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Μέσω σωληνώσεων, το προπάνιο μεταφερόταν στους φούρνους του εργοστασίου. Η διαρροή εντοπίστηκε στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Λόγω κλίσης, το υγραέριο προπανίου κινούνταν καθοδικά μέσα από το έδαφος και συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης.

Οπως φαίνεται, ο υπόγειος χώρος που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται κάτω ακριβώς από τη γραμμή παραγωγής, στην οποία βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν

Όπως μεταδίδει ο ANT1, τα ευρήματα των αρμοδίων υπαλλήλων της Πυροσβεστικής προκαλούν ποικίλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος ασφαλείας ;

; Υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου στο υπόγειο;

στο υπόγειο; Έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί οι σωλήνες στο παλαιό τμήμα του εργοστασίου στο οποίο και ήταν η διαρροή;

Έγινε συντήρηση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που φαίνεται ότι προκάλεσε τον σπινθήρα και τελικά την έκρηξη;

στον που φαίνεται ότι προκάλεσε τον σπινθήρα και τελικά την έκρηξη; Η έρευνα, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, αναμένεται να εμπλουτιστεί στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας για τη φονική έκρηξη

Ελεύθεροι αφέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/01) ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατέθεταν για τέσσερις ώρες. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας απολογήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Στο βίντεο φαίνεται η έξοδος των οχημάτων που μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τα δύο στελέχη της Βιολάντα, λεπτά αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια Τρικάλων.

Τι αναφέρει το πόρισμα του ΤΕΕΜ

Ακόμη, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) την έκθεσή του, καθώς οι ειδικοί του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Το ΤΕΕΜ έχει διαπιστώσει τα εξής: «στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου», «οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο υπόγειο, κάτω από το χώμα, αλλά πάνω από αυτό, για να διαπιστωθεί η διαρροή» και «οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοια απόσταση από το εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά».

Η συγκεκριμένη έκθεση, όπως έγινε γνωστό, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά απευθείας στην Εισαγγελία, γεγονός που έχει τη δική του σημασία, καθώς υποδεικνύει ότι τα στοιχεία κρίνονται κρίσιμα για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών πιθανόν προκλήθηκε διάτρηση στον σωλήνα, με αποτέλεσμα τη διαρροή του αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς των θυμάτων και εργαζόμενοι είχαν αναφέρει ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, όπως στους διαδρόμους και στις τουαλέτες. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λένε, είχαν μεταφερθεί στους υπευθύνους, αλλά η απάντηση που λάμβαναν ήταν πως «η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια».

Πέμπτη και Παρασκευή οι κηδείες των άτυχων γυναικών

Η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, αποχαιρετούν τις πέντε γυναίκες της δουλειάς και της καθημερινότητας, που έφυγαν τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αναμένεται να τελεστούν οι κηδείες των αδικοχαμένων γυναικών του τραγικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το trikalaopinion, οι κηδείες θα τελεστούν ως εξής:

Την Πέμπτη

Στο Γριζάνο, στις 15:00, η κηδεία της Νάσιου Αναστασίας

Στο Μεγαλοχώρι, στις 16:00, η κηδεία της Μπουνόβα Αγάπης

Στο Προάστιο Καρδίτσας, στις 14:00, η κηδεία της Μπουκοβάλα Σταυρούλας

Την Παρασκευή