ΒΟΑΚ: Οι αγρότες μένουν όλη τη νύχτα στο μπλόκο – Ανοιχτός ο δρόμος έως το πρωί για τους οδηγούς - Real.gr

ΒΟΑΚ: Οι αγρότες μένουν όλη τη νύχτα στο μπλόκο – Ανοιχτός ο δρόμος έως το πρωί για τους οδηγούς

22:53, 29/10/2025
Μικρή ανάσα για τους οδηγούς μετά το άνοιγμα του δρόμου στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, με τους αγρότες να ανακοινώνουν νέο αποκλεισμό από τις 8:30 το βράδυ έως και τα μεσάνυχτα. Οι ουρές παραμένουν μεγάλες, ενώ η ταλαιπωρία για όσους κινούνται στον ΒΟΑΚ συνεχίζεται.

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, στον ΒΟΑΚ.

Οι ίδιες πληροφορίες  του neakriti.grαναφέρουν ότι το πρωί της Πέμπτης, μέρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα παραμείνει στο σημείο, ενώ άλλοι θα κινηθούν προς την πόλη του Ηρακλείου, όπου αναμένεται να αποφασιστεί επιτόπου η μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Οι ίδιοι, οι οποίοι άναψαν φωτιές και από τις δύο μεριές του δρόμου, για να παραμείνουν ζεστοί, αποφάσισαν νωρίτερα απόψε να ανοίξουν τον ΒΟΑΚ και στα δύο ρεύματα, γεγονός που επέτρεψε την αποσυμφόρηση της κίνησης, έπειτα από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν αποφασίσει αρχικά να διατηρήσουν το δρόμο ανοιχτό έως τις 8:30 το βράδυ, προχωρώντας στη συνέχεια σε νέο αποκλεισμό έως τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο των διαρκών τους κινητοποιήσεων.

Η εικόνα στο σημείο παραμένει χαρακτηριστική: αγροτικά οχήματα και τρακτέρ παρατεταγμένα κατά μήκος του δρόμου, πανό με συνθήματα και ομάδες παραγωγών που δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

