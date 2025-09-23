Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Real.gr

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη, που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, στο χωριό Κλειδί, στη Βοιωτία, σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μια συνάδελφός της, προχώρησε σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1, αναφέροντας: «Είμαι κατηγορούμενη για εξύβριση. Με είχε βάλει μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, με κάτι συναδέλφους και ήρθαμε σε προστριβή γιατί την ρώτησα για ποιο λόγο με έχει βάλει και μου έκανε μήνυση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λέγεται ότι η 62χρονη μοίραζε μηνύσεις από εδώ και από εκεί, καθώς και ότι πήγαινε στην εργασία της με πιτζάμες, παντόφλες και φούτερ, όταν η θερμοκρασία ήταν 45 βαθμοί Κελσίου.

Σημειώνεται πως στο σημείο της ταφής βρέθηκε εισαγγελέας, προκειμένου να γίνει αυτοψία.

Όπως προκύπτει, στον λάκκο δεν υπήρχε κάτι, καθώς οι Αρχές είχαν πάρει τα κόκαλα και τα κλινοσκεπάσματα που είχαν βρεθεί, προκειμένου να εξεταστούν, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.