Βοιωτία: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

H 62χρονη από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του STAR όταν εκείνος προσπάθησε να πάρει δηλώσεις για την υπόθεση έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το κανάλι, η κατηγορούμενη φαίνεται να πιάνει το χέρι της δημοσιογράφου και να το γυρίζει, αφαιρώντας το μικρόφωνο και πετώντας το στη συνέχεια στο έδαφος.

Φορώντας μάσκα και κουκούλα, η γυναίκα προχώρησε σε λεκτική επίθεση και στη συνέχεια αποχώρησε, εισερχόμενη στο σπίτι της.

«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ό,τι θέλεις από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.