Βοιωτία: Φωτογραφία ντοκουμέντο με το καμένο ΙΧ - Πού στρέφουν τις έρευνες οι Αρχές - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό απανθρακωμένης σορού, μέσα σε καμένο όχημα, στη Βοιωτία.

Την ίδια ώρα, ντοκουμέντο με το καμένο αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο, το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα, έρχεται στο φως.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που δημοσιεύει η ΕΡΤ, το τζιπ το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Γλυφάδας, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα πίσω καθίσματα, βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ ένα από τα σενάρια πού εξετάζει είναι η υπόθεση αυτή να συνδέεται με την δολοφονία του 42χρονου που έγινε το περασμένο Σάββατο το βράδυ, στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Χρονικά συμπίπτουν οι δύο υποθέσεις, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο ertnews, ενώ και το modus operandi που ακολούθησαν οι δράστες έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως – μεταξύ άλλων – και στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών μέσα από έναν κύκλο 14 ατόμων που έχουν εξαφανιστεί μόνο στην Αττική τις τελευταίες 5 ημέρες, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το απανθρακωμένο πτώμα, και στη συνέχεια να διαπιστώσουν ποιοι κρύβονται πίσω από την άγρια δολοφονία.