Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Real.gr

21:38, 10/11/2025
Τα νεότερα για το άγριο έγκλημα που αποκαλύφθηκε σε απόμερη περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας

Ενα σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε ο ιατροδικαστής μέσα στο σώμα του απανθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε στα Σκούρτα.

Σύμφωνα με το STAR, όπως εκτιμάται, το σιδερένιο αντικείμενο μπορεί να είναι βολίδα από όπλο. Θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να τους δοθούν επίσημες απαντήσεις για το περί τίνος πρόκειται.

Αν πάντως είναι βολίδα, είναι πολύ πιθανό να πυροβόλησαν πρώτα τον άνδρα οι άγνωστοι δράστες και στη συνέχεια να τον έκαψαν, με στόχο να καθυστερήσουν τις έρευνες.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής (7/11), ένας κυνηγός εντόπισε στα Σκούρτα ένα καμένο αυτοκίνητο, στο οποίο υπήρχε στο πίσω κάθισμα ένα καμένο πτώμα με χειροπέδες.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει κλαπεί από τον περασμένο Μάιο από την Γλυφάδα και είχε πλαστές πινακίδες. Το πτώμα βρέθηκε τελείως απανθρακωμένο και αδύνατο να διακριβωθεί η ταυτότητά του. Κάτω από τα χέρια, πεσμένες, βρέθηκαν και χειροπέδες, με τις οποίες πιθανόν τον είχαν δεσμεύσει.

