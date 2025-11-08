Βοιωτία: Nέα στοιχεία για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Βοιωτία, όπου εντοπίστηκε καμένο αυτοκίνητο με απανθρακωμένο πτώμα στο εσωτερικό του.

Το όχημα βρέθηκε ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί, σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο σε κακή κατάσταση.

Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν και χειροπέδες, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.